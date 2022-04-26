مجموعة متشددة تعلن خطف روسي من فاغنر في مالي

2022/04/26 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة متشددة احتجاز روسي عضو في مجموعة فاغنر العسكرية في وسط مالي، بحسب بيان صدر عن المجموعة، وأرسل ليل الأحد الاثنين إلى وكالة فرانس برس.

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