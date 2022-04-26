تأجيل تنفيذ الإعدام لمتهمة بقتل طفلتها في تكساس

2022/04/26 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت محكمة استئناف في تكساس، الاثنين، إعدام، ميليسا لوسيو، وسط شكوك متزايدة حول ما إذا كانت قد ضربت ابنتها البالغة من العمر عامين ضربا قاتلا في قضية حظيت بدعم المشرعين والمشاهير، وحتى بعض المحلفين الذين حكموا عليها بالإعدام.

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