الشخصية المصرية بين السلبية والتدين - محمد فُتوح



الشخصية المصرية بين السلبية والتدين - محمد فُتوح
2022/04/26 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح الشخصية المصرية بين التدين والسلبية -----------------------------------------------يعد جمال حمدان ، من الباحثين ، الذين يتسمون بالجدية ، والتفانى فى البحث والتنقيب ، والغوص فى أغوار وأعماق الشخصية المصرية .

لقد ربط بين هذه الشخصية فى ملامحها وصفاتها من ناحية ، وبين جغرافية الأرض المصرية من ناحية أخرى .

الجغرافية المصرية ، التى يرتسم على خريطتها ، النيل الذى يتهادى من الجنوب إلى الشمال ، وا ......

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