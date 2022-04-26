الشخصية المصرية بين السلبية والتدين - محمد فُتوح

2022/04/26 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح الشخصية المصرية بين التدين والسلبية -----------------------------------------------يعد جمال حمدان ، من الباحثين ، الذين يتسمون بالجدية ، والتفانى فى البحث والتنقيب ، والغوص فى أغوار وأعماق الشخصية المصرية .



لقد ربط بين هذه الشخصية فى ملامحها وصفاتها من ناحية ، وبين جغرافية الأرض المصرية من ناحية أخرى .



الجغرافية المصرية ، التى يرتسم على خريطتها ، النيل الذى يتهادى من الجنوب إلى الشمال ، وا ......





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