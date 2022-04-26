بمناسبة الأول من أيار لنعزز النضال الطبقي الاشتراكي للطبقة العاملة - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2022/04/26 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق بمناسبة الأول من أيارلنعزز النضال الطبقي الاشتراكي للطبقة العاملةيقبل علينا الأول من أيار، يوم التلاحم الاممي للعمال، والطبقة العاملة في شتى بقاع العالم تناضل بدرجات مختلفة من القوة، ضد النظام الرأسمالي المتأزم واحزابه وقواه، وتعاني في الوقت نفسه من الافقار والاضطهاد الاقتصادي والبطالة والمرض والحرمان وجميع اشكال القمع والتهميش والتمييز، وتحيط بها مخاطر التسلح والعسكرتاريا وحروب الدول ......





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