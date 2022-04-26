إذا لم يتحرك الكونغرس.. أميركا قد تعاني نقصا في العقاقير ضد كورونا

2022/04/26 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى معظم العامين الماضيين، كانت الولايات المتحدة أول من يحصل على لقاحات وعلاجات كوفيد-19، والآن، بينما يطور صانعو الأدوية الجيل القادم من العلاجات، يحذر البيت الأبيض من أنه إذا لم يتحرك الكونغرس بشكل عاجل، فسيتعين على الولايات المتحدة أن تنتظر دورها للحصول على العلاجات.

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