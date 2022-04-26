الزوج المخلوع .... الموؤدة ............. قصيدتان - نوال السعداوي

2022/04/26 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نوال_السعداوي الزوج المخلوع.....



قصيدتان ----------------------------- 1- الزوج المخلوع -----------------سمعت زوجها يرهبها بالطلاق يصفعها على وجهها مرة أخرى يهددها بقطع النفقة وهى تتمسح عند قدميهمثل قطة جائعة يفرض عليها الطاعة مقابل الانفاق وتدوخ فى المحاكم السبع دوخات على مدى الأيام والشهور والسنوات لتحصل فى النهاية على الملاليم جاءها رجل يحمل الهدايا والمهر ......





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