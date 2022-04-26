في المثقف المستقل والمثقف الحزبي - أحمد زوبدي

2022/04/26 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_زوبدي في المثقف المستقل والمثقف الحزبي /في تعليق لأحد الرفاق عن ماهية المثقف الحزبي والمثقف المستقل، التي عرجت عليها في إحدى تدويناتي، و الذي يدعو فيه إلى أن يكون المثقف إياه مثقفا ملتزما حزبيا بالضرورة، أجيب باقتضاب شديد، كما يلي :مسألة المثقف الملتزم المستقل فيها نقاش.



فحين قلت ذلك فإن الإستقلالية تبقى نسبية بالأخص عند ما يكون المثقف ملتزما أي متسيسا.



المثقف يجب أن يكون مستقلا فكريا وملتزم ......





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