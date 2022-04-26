تحذير أممي: البشرية عالقة في دوامة تدمير ذاتي

2022/04/26 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن البشرية تعاني من "تصور خاطئ للمخاطر" يفاقم الأنشطة والسلوكيات التي تسبب تغير المناخ وعدد متزايد من الكوارث في أنحاء العالم.

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