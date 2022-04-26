2022/04/26 | 04:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GhlDoxRDd_U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدكتورة ربى فلاح حسن: العراق يشهد انخفاضا كبيرا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدكتورة ربى فلاح حسن: العراق يشهد انخفاضا كبيرا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).