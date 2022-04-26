واشنطن تعبر عن

2022/04/26 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت الولايات المتحدة، الاثنين، "الإدانة الظالمة" للمعارض التركي عثمان كافالا، قائلة إنها "لا تتفق مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون"، وفقا لبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس.

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