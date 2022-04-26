2022/04/26 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمارس القمع في عهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنفس الحدة التي كان عليها في عهد، جوزيف ستالين، الذي أرسلت حكومته ما يقرب من 18 مليون مواطن سوفيتي إلى معسكرات العمل بين عامي 1929 و1953، وفقا لمؤرخ جامعة بنسلفانيا، بنيامين ناثانز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("من بين الأسوأ في التاريخ الروسي".. بوتين يزيد القمع لتشديد قبضته على الشعب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("من بين الأسوأ في التاريخ الروسي".. بوتين يزيد القمع لتشديد قبضته على الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).