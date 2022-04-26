مع اقتراب الصيف.. شح المياه يهدد حياة العراقيين

2022/04/26 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي إجراءات وزارة الموارد المائية لضمان الامن المائي؟

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