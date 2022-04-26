روسيا : الخطر  جدي في نشوب حرب عالمية ثالثة 

2022/04/26 | 07:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – حذرت روسيا الاثنين من خطر أن يؤدي تصاعد النزاع في أوكرانيا إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، متهمة كييف بالتلاعب في محادثات السلام، وذلك بعد يوم من تصريح وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين خلال زيارتهما كييف بإمكان صد أوكرانيا للغزو الروسي.وأثارت الحرب موجة دعم من قبل الدول الغربية لكييف […]

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