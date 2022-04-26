2022/04/26 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن على الحلفاء التحرك بسرعة لتزويد أوكرانيا بمدفعية ثقيلة قادرة على الأقل على مجاراة روسيا، وفقا لموقع "ديفينس نيوز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("السباق مستمر".. بريطانيا تسعى لإرسال سلاح نوعي إلى أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("السباق مستمر".. بريطانيا تسعى لإرسال سلاح نوعي إلى أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).