بدء بناء أكبر معبر للحياة البرية بالعالم في أمريكا

2022/04/26 | 07:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون للحيوانات البرية في ولاية جنوب كاليفورنيا الأمريكية قريبًا المزيد من المساحات للتجول فيها بفضل تشييد أكبر معبر للحياة البرية في العالم، والذي سيمتد عبر 10 ممرات من الطريق السريع رقم 101 في شمال غرب لوس أنجلوس لسد فجوة مهمة للموائل.

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