للمرة الثالثة.. لجنة أميركية تنتقد تدهور الحريات الدينية في الهند

2022/04/26 | 08:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة أميركية أن الحريات الدينية تراجعت في الهند "بشكل كبير"، في ظل حكم القوميين الهندوس، وأوصت مجددا بفرض عقوبات محددة على نيودلهي ردا على الاساءات التي تطال الأقليات الدينية هناك.

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