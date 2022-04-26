فِرَق إطفاء تنقذ امرأة بعد أن سقطت برأسها في المرحاض بوجهة شهيرة للمشي في أمريكا.. وهذا ما كانت تحاول القيام به

2022/04/26 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ اثنان من طاقم الإطفاء امرأة بعد أن سقطت برأسها في مرحاض قبو بينما كانت تحاول استعادة هاتفها المحمول بحديقة في شبه الجزيرة الأولمبية بواشنطن، الولايات المتحدة.

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