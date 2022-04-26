ديمقراطية برسم التصفية في حاضرة الامبراطورية الامبريالية - سعيد مضيه

2022/04/26 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه الولايات المتحدة دولة تحكمها الاحتكارات.



والاحتكار لا يقتصر على المجال الاقتصادي، بل يسري في عروق المجتمع ويتحكم في الثقافة والسياسية، وأهم من كل هذا يمتلك منابر الميديا الاحتكارية، ذات التأثير الأضخم والأوسع على وعي الجماهير داخل الولاياتالمتحدة وعلى صعيد العالم.



فللإعلام دور كبير في فرض الموافقة على السياسات الرسمية ، كما قال نوعام تشومسكي في كتاب حمل العنوان "فرض الموافقة".



تطورت امبريالية ميدي ......





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