بريطانيا: الجيش الروسي يسعى لتطويق القوات الأوكرانية

2022/04/26 | 08:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية في أوكرانيا تسعى لتطويق القوات الأوكرانية في شرقي البلاد.وجاء في تصريح صادر عن الاستخبارات العسكرية البريطانية أن القوات الأوكرانية تعمل على تعزيز خطوطها الدفاعية في مدينة زاباروجيا تحسبا لهجوم روسي محتمل.وكانت الحكومة البريطانية قالت، أمس الاثنين، إن 15 ألف جندي روسي لقوا […]

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