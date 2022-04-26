2022/04/26 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الاثنين، فيديو على حسابه في تويتر، خلال استقباله لنظيره الأميركي، لويد أوستن، في العاصمة كييف، وإلى جانبه وزير الخارجية وقائد الجيش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أخوة حقيقية".. وزير الدفاع الأوكراني ينشر "فيديو ودي" لزيارة أوستن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أخوة حقيقية".. وزير الدفاع الأوكراني ينشر "فيديو ودي" لزيارة أوستن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).