التربية تعيد نظام الاعفاء في العام الدراسي المقبل

2022/04/26 | 09:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: إعادة العمل بنظام الإعفاء اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

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