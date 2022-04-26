"بورت سيتي".. مركز تسوق يظهر الدمار قبل وبعد الغزو الروسي

2022/04/26 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، الاثنين، صورة لـ"بورت سيتي"، وهو مركز تسوق (مول)، تظهر كيف كان هذا المركز قبل وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

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