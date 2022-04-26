2022/04/26 | 09:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

الثلاثاء، أن العمل السياسي تحكمه

ثوابت واخلاقيات، فيما اشار الى أنه

سيتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة

في العملية السياسية.

وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر

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