قائمة بالمرضى الممنوعين من الصيام خلال شهر رمضان..من هم؟

2022/04/26 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قائمة بالمرضى الممنوعين من الصيام خلال شهر رمضان بسبب حاجتهم للسوائل.

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