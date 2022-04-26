كوريا الشمالية تعرض صواريخ عابرة للقارات وتتعهد بتعزيز ترسانتها

2022/04/26 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون تعهد بتسريع وتيرة تطوير ترسانة بيونغيانغ النووية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن العرض جرى يوم امس الاثنين خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة لكوريا […]

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