لوحة - صالح محمود

2022/04/26 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صالح_محمود رجاء لا تؤولوا السطح نورا و ظلام ، فهو ضروري لإدراك الشعور في اللاشعور ، أعني الغياب ضروري للحضور ، العدد للصفر ، الموضوع للذات ،حينذاك لن يكون السطح لوحة ، بل سيستحيل سرا و غموضا ، التباس ، صعب التفكيك إلا في حضور الشعور ،أعني في حضور الصفر ، سيفهم موضوعا ، لاشعورا ، غياب ، في هذه الحالة سيتوارى من تلقاء ذاته ، ليؤول ماوراء النور و الظلام ،أعني سطح ......





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