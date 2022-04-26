2022/04/26 | 09:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز شرطة محافظة كركوك المتمثلة بشعبة مكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء، خلال عملية نوعية وبكمين محكم من القاء القبض على متهم أثناء استلامه مبلغ فدية مقابل إخلاء سبيل مخطوف.وقالت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “المفارز تمكنت من التوصل الى محل تواجد الطفل المخطوف وتحريره وهو بحالة جيدة”.واضافت “تم تدوين اقوال المتهم […]

ظهرت المقالة بعملية نوعية..



شرطة كركوك تحرر مخطوفا وتلقي القبض على خاطفه أولاً على ايرث نيوز.

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