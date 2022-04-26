هل يجب التخلي عن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان؟

2022/04/26 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تظن أن الرياضة عبارة عن عبء إضافي يجب التخلي عنه في شهر رمضان، فقد أشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على موقع "تويتر" أن ذلك بمثابة اعتقاد خاطئ.

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