الحشد يعلن انطلاق اليوم الرابع من عملية الإرادة الصلبة غرب الانبار

2022/04/26 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الثلاثاء، انطلاق اليوم الرابع من عملية الإرادة الصلبة الثانية غرب المحافظة، وفيما أكد محاصرة عدد من عناصر داعش الارهابي، أشار الى ان العملية حققت إنجازات كبيرة حتى الآن.وقال مصلح في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية التي […]

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