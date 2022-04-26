أزمة مصر في نظر السيسي. - احمد عبد الستار

2022/04/26 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_عبد_الستار في لقاء جمعَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع جمهرة من الاعلاميين والصحفيين في منطقة توشكى في مدينة أسوان عند تفقده موسم الحصاد لأهم مشاريعها الزراعية على مستوى الشرق الأوسط، قائلا" ..أسمعوا احب أن اقل لكم حاجة.." ويمضي متحدثاً عن صراحته وصدقه مع الشعب المصري، ومن ثم يدخل مباشرةً في حديثه عن أهم المشاكل والتحديات التي تواجه مصر قائلا" إنها الأزمة الاقتصادية الدامية" التي بدأت حسب ما يعتقد مع بد ......





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