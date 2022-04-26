أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لهذا اليوم - عاجل

2022/04/26 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بحسب ما سجلته بورصة الكفاح والصيرفات المحلية بعموم محافظات البلاد.وبلغ سعر الشراء 146.750 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر البيع 147.750 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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