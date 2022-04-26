تدمير سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير بالانبار

2022/04/26 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

أعلن قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الثلاثاء، عن تدمير سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير غرب المحافظة.

وقال مصلح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم محاصرة عدد من عناصر داعش، مشيراً الى ان العملية حققت إنجازات كبيرة حتى الآن"، مبيناً في تصريح صحفي ان "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية التي يغطيها طيران الجيش والقوة الجوية العراقية باشرت اليوم الرابع من عملية الإرادة الصلبة الثانية غرب محافظة الانبار”، مؤكداً ان "العملية حققت اهدافا كبيرة على الرغم من تقلبات الجو وصيام المجاهدين".

وأضاف مصلح ان "من بين الأهداف المتحققة تفتيش اودية كان يصعب الوصول لها وتفتيشها، ورفع وتفجير 20 عبوة ناسفة، وتدمير ثلاث مضافات، وتفجير سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير ومزروع بمحيطها عدد من العبوات الناسفة تم تدميرها من قبل طيران الجيش بناء على معلومات من الحشد الشعبي، كذلك تم اعتقال ستة مطلوبين سيحالون للقضاء".

وتابع ان "العملية أنجزت ما نسبته 75 % تقريبا، وبقت ساحة العمليات في المنطقة المحصورة في اودية العجرمية وحوران والحسينايات، ووداي الملصي وهي تعتبر من الاودية الصعبة، لكن اليوم تم الوصول لها وتفتيشها والدخول لها وتم احكام المنطقة، ما اضطر العدو للبحث عن منفذ لتهريب قياداته".

وأكد ان "العدو محاصر بالصحراء بالكامل من جميع الجهات تمهيدا للقضاء عليه، وهناك الكثير من المعلومات التي لا يمكن الإفصاح عنها بالوقت الحالي لأن العملية مازالت مستمرة".

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