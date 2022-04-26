2022/04/26 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، على موجة السيول التي اجتاحت المحافظة مساء أمس.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم). إن "السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تساقطت ليلا لم تسفر عن خسائر بالأرواح، باستثناء تجمع المياه في بعض الأحياء والأماكن التي تسببت بتوقف سيارات بعض الأشخاص عن العمل"، مستدركا بالقول إن "فرق البلدية بالتعاون مع المواطنين تمكنت من السيطرة على الوضع ولم يحدث أي ضرر".

وأضاف أن "فرق البلدية والدوائر المعنية لحكومة إقليم كردستان على أتم الجهوزية لأي حالة غير مرغوب بها قد تقع"، داعيا السكان إلى "التعاون مع الفرق عندما يشعرون بأي خطر من ارتفاع مناسيب المياه وإمكانية حدوث الفيضانات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل خلفت خسائر.. تعليق من محافظ اربيل بشأن سيول اجتاحت المحافظة أمس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل خلفت خسائر.. تعليق من محافظ اربيل بشأن سيول اجتاحت المحافظة أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).