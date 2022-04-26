استحواذ إيلون ماسك على تويتر.. أسئلة رئيسية دون إجابات

2022/04/26 | 10:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مباحثات مستمرة، ومفاوضات متواصلة، تصدر خبر شراء الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، منصة تويتر، جميع وسائل الإعلام العالمية، في صفقة قياسية قيمتها 44 مليار دولار، لكن تلك الصفقة اثارت تساؤلات عدة حول ما يخطط لفعله أغني رجل في العالم، من خلال منصته المفضلة.

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