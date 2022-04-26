روسيا تحذر من

2022/04/26 | 10:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي

لافروف، من "خطر فعلي" لاندلاع حرب

عالمية ثالثة.

وأكد لافروف أن موسكو ستواصل محادثات

السلام مع كييف التي اتهمها بـ"التظاهر

بالتفاوض".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف

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