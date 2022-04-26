اردوغان: عملية

2022/04/26 | 10:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن

عملية "قفل المخلب" التي أطلقتها القوات

التركية لملاحقة عناصر تنظيم "حزب

العمال" الكردستاني شمالي العراق تجري

وفق القانون الدولي.

وقال أردوغان إن "تركيا تواصل عم

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