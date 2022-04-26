2022/04/26 | 10:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في

حكومة اقليم كردستان، عن التوصل لتفاهم

مع أصحاب المجازر الخاصة بلحوم الدجاج

المحلية المسجلة رسميا لتسويق منتوجها

في مدن وسط وجنوب العراق بعد التوصل

لاتفاق مع وزارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اتفاق.. تسويق لحوم دجاج كردستان في وسط وجنوب العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اتفاق.. تسويق لحوم دجاج كردستان في وسط وجنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).