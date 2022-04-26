2022/04/26 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو الهيئة العليا للحج والعمرة المواطنين الفائزين بقرعة الحج لعام 2020 م لمراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات، مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية وجوازات السفر لاكمال الاجرائات الادارية المتعلقة بسفرهم الى الديار المقدسة.كما وتدعو الهيئة الفائزين بقرعة الحج لعام 2021 م لمراجعتها مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية، من اجل تثبيت اسماؤهم وتحديث بياناتهم.

ظهرت المقالة هيئة الحج توجه دعوة للفائزين بقرعة عام 2020 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج توجه دعوة للفائزين بقرعة عام 2020) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج توجه دعوة للفائزين بقرعة عام 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).