ملعب غولف في أفريقيا..هنا يمكنك اللعب وسط الزرافات والغزلان

2022/04/26 | 10:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ملعب باوباب للغولف في فيبينغو ريدج في كينيا، الذي هو ملعب الغولف الأفريقي الوحيد المعتمد من قبل رابطة لاعبي الجولف المحترفين، يمكنك ممارسة لعبة الغولف وأنت محاط بصحبة غير عادية: حيوانات أفريقيا.كان ملعب الغولف في الأصل عبارة عن مزرعة لنباتات السيزال حتى عام 2004، ومنذ ذلك الحين تحول إلى مشروع متعدّد الاستخدامات يتألف من عقارات سكنية وتجارية، إلى جانب ملعب للغولف ومحمية للحياة البرية.

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