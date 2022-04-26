محاضرو كركوك يتظاهرون للمطالبة بتثبيتهم (صورة)

2022/04/26 | 10:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نظم العشرات من المحاضرين في محافظة كركوك اليوم الثلاثاء، مظاهرات امام مبنى المحافظة القديم من اجل الحصول على مطالبهم في التثبيت.

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