العثور على كمية كبيرة من الحشيشة والحبوب المخدرة وسط ميسان

2022/04/26 | 10:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، العثور على كمية كبيرة من مادة الحشيشة والحبوب المخدرة وسط المحافظة.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي، وبإشراف مدير قسم المخدرات، عثرت على كمية كبيرة تقدر […]

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