الصحة: العراق يسجل إصابات ووفيات غير مسبوقة بالحمى النزفية

2022/04/26 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، عن تسجيل إصابات ووفيات غير مسبوقة بمرض الحمى النزفية.وقال مدير شعبة السيطرة على الأمراض الانتقالية في صحة المحافظة حيدر علي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الإصابات منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن بلغت 31 إصابة وهي زيادة مقلقة، بينها 9 وفيات”.وأضاف أنَّ “هذه الأرقام غير […]

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