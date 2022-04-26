تعديل الدستور يضمن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/26 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي الدستور يعتبر القائد والموجه للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وهو الذي يضمن ويحدد المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً وتعتبر فقراته ونصوصه هي النبراس الموجه في سياسة البلد ويعتبر المرجعية والأساس في سياستها والعلاقة في سلوك وتصرف السياسيين ولذلك أصبح الدستور المعيار الأساسي الذي يرسم سياسة البلد ويحدد مسارها الداخلي والخارجي.



والدستور العراقي دبج وكتبت نصوصه وفقراته في ......





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