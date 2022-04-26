الكشف عن أسباب تأجيل العراق إبرام صفقات شراء الأسلحة

2022/04/26 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير الأمني سرمد البياتي، اليوم الثلاثاء، عن اسباب تأجيل خطط شراء العراق للأسلحة الروسية ودول اخرى.

وقال البياتي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "توقف العراق عن ابرام صفقات شراء اسلحة متطورة من روسيا وغيرها من الدول ليس بسبب الضغوط الأمريكية وانما بسبب عدم وجود تخصيصات مالية كافية"، مشيراً الى "وجود تحركات مؤخرا لإبرام صفقات تسليح ولكن توقفت بسبب قلة الأموال".

وأضاف أنه "لا يوجد حظر على العراق في مسألة شراء الأسلحة كما ان لديه مصادر عديدة للتسليح مثل روسيا وباكستان ودول الاتحاد الاوروبي والصين والهند وكوريا الجنوبية وغيرها فالأمر لا يتطلب سوى وجود الأموال لأتمام عمليات الشراء".

وبين البياتي أن "الحظر على تسليح الجيش العراقي هو من داخل البلد وليس من خارجه من خلال عدم اتفاق البرلمان على اضافة تخصيصات كافية لوزارة الدفاع لأغراض التسليح"، لافتاً الى أن "سبب عدم التخصيص هو وجود اعتقاد بحصول شبهات فساد في جميع صفقات التسليح لذلك فإن الأمر سيبقى كما هو دون ان يتغير شيء في ملف تسليح الجيش العراقي".

وأشار إلى أن "العراق بحاجة الى طائرات مسيرة ممكن ان تحمي سماء العراق لمدة 24 يوميا بدلاً من استخدام المعدات الثقيلة في الصحراء التي تبذل جهد آلي ومعنوي وهذا ما نفذته جمهورية مصر حينما تعاقدت على شراء 600 طائرة رافال بسعر 200 مليون دولار للطائرة الواحدة، وتعتبر مصر بلدا فقيرا بالنسبة للعراق ولكن كانت هنالك ارادة للارتقاء بالبلاد من الناحية الأمنية بينما العراق يفتقر الى هذه الإرادة من قبل القوى السياسية".

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