ما مصير التحالف الثلاثي؟.. الإطار يكشف عن مفاوضات سرية لتشكيل الحكومة العراقية - عاجل

2022/04/26 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الثلاثاء، عن تسريبات حول وجود مفاوضات سرية بين الكتل السياسية لغرض حسم مسألة تشكيل الحكومة المقبلة باقرب وقت ممكن.

وقال الهلالي، لـ(بغداد اليوم)، ان "التحالف الثلاثي هش ولن يبق متماسكا والدليل تصريحات احد قيادات الديمقراطي التي أعلن فيها انه لابد ان نمضي بتشكيل الحكومة ولايجوز البقاء هكذا مع وجود هذا الانسداد وهذا امر مهم يعكس ان اطراف التحالف لايريدون ان يبقى الجمود السياسي موجود مع إصرار التيار الصدري وزعيمه على عدم إدخال بعض اطراف الإطار".

وأضاف ان "الطرف الكردي ( الحزب الديمقراطي ) قد يذهب مع أي جهة تستطيع تشكيل الحكومة (في اشارة الى اطاره) لو استطاع ذلك لممكن ان يقنع تلك الأطراف بالانضمام اليه وبالتالي فأن في السياسة كل شي وارد وعليه فأن التحالف الثلاثي لن يبق متماسكا في حال بقينا على هذا الحال".

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