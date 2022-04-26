محافظ الديوانية يشكل لجنة خاصة للتحقيق بالاعتداء على نائب حركة امتداد

2022/04/26 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشف مصدر مطلع في مكتب محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الثلاثاء، عن اصدار المحافظ امرا بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بملابسات ماحدث من اعتداء على عضو في مجلس النواب.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قال لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظ الديوانية اصدر امرا بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة للتحقيق بحادثة الاعتداء على النائب عن حركة امتداد محمد نوري من قبل قائممقام ناحية الشافعية وحمايته".

واوضح المصدر ان "اللجنة يرأسها النائب الاول للمحافظ وتضم ممثلين عن الدوائر الامنية والشعبة القانونية في المحافظة".

وتابع المصدر ان "هدف اللجنة هو التوصل للحقائق ومعرفة ملابسات ما حدث خصوصا وان النائب يتهم القائممقام بالاعتداء وان القائممقام بدوره يتهم النائب بالاعتداء والتجاوز".

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