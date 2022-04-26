‏محافظ ذي قار: الاتفاق على تنفيذ مشروع مطار الناصرية وفق الية جديدة لضمان انجازه 



‏محافظ ذي قار: الاتفاق على تنفيذ مشروع مطار الناصرية وفق الية جديدة لضمان انجازه 
2022/04/26 | 10:41 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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