استقرار اسعار صرف الظولار مقابل الدينار العراقي

2022/04/26 | 10:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجَّلت أسعار شراء الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

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