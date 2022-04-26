ضبط كمية كبيرة من المخدرات في ميسان

2022/04/26 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - ميساناعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، العثور على كمية كبيرة من مادة الحشيشة والحبوب المخدرة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة ميسان اللواء الحقوقي (ناصر لطيف الاسدي) وبإشراف مدير قسم المخدرات، عثرت على كمية كبيرة تقدر ب(3) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة ، بالإضافة الى (7400) حبوب من نوع (01) ، و(150) غرام حبوب مطحونة من نفس النوع".

واوضحت، ان "المواد كانت مخبأة في احد الهياكل قيد الانشاء والتي تقع في احدى مناطق مدينة العمارة"، مبينة ان "العملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة حيث تم تطويق المنطقة واجراء البحث والتفتيش الدقيق من قبل رجال قسم المخدرات والعثور على المواد المذكورة".

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