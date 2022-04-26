مُربّع المدرب الأجنبي

2022/04/26 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

منذ سنوات طويلة والى اليوم نصرُّ على

مخالفة نظرية التجربة والخبرة

والبُرهان على صحّتها، ونمضي نحو

الوقوع بذات الخطأ دون الاكتراث

للنتائج المتشابهة التي حلّت بساحتنا!

لا أعتقد اليوم أ

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